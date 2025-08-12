Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив

Европейские лидеры призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы". Об этом говорится в совместной декларации главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании. В заголовке документа прямо говорится, что он принят "в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина". Однако на позицию Трампа это вряд ли повлияет.

"Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины", - говорится в документе. Европейские лидеры утверждают, что "значимые переговоры" якобы "могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий".

Они также повторили свой тезис, что "путь к миру на Украине не может решаться без Украины".

Европейцы высказали мнение, что текущая линия боевого соприкосновения на Украине должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. "Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - сказано в тексте декларации.

Европейцы в очередной раз приветствовали дипломатические инициативы Трампа, но высказали мнение, что усилия по завершению конфликта должны сочетать "активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию".

Они пообещали "поддержать эту работу [по прекращению конфликта] дипломатически, а также путем сохранения значительной военной и финансовой поддержки Украины, в том числе в рамках деятельности "Коалиции желающих", а также за счет поддержания и введения ограничительных мер против Российской Федерации".

В резиденции главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми Чивнинг-хаус под Лондоном 9 августа прошла встреча по Украине с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и советников по национальной безопасности лидеров европейских стран.

Декларация за подписью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Италии Джорджи Мелони, премьера Польши Дональда Туска и президента Финляндии Александера Стубба была распространена правительствами стран - подписантов после завершения этой встречи.

Политический аналитик Михаил Павлив, комментируя принятый документ, отмечает, что «рассчитывать на то, что Трамп фундаментально поменяет свою позицию, исходя из всех этих атак европейских стран и Украины, им не приходится. Я думаю, этого не произойдет. Другое дело, что цель всего этого давления заставить сомневаться Трампа и его команду и заставить быть осторожными в вопросе сближения с Россией. То есть идея их простая - за неделю до саммита накачать саму эту встречу максимальной токсичностью. Причем повлиять так на американского избирателя, чтобы это отразилось на ежедневных замерах американских настроений. То есть заставить Трампа не очень быстро идти в сторону сближения с Россией. А то, что он может поменять в связи с этим давлением свою позицию – нет, этого не произойдет».

Эксперт подчеркнул, что «эти требования тем более не смогут повлиять на позицию России на этих переговорах. Российское военно-политическое руководство прекрасно понимает, для чего это делается, кто стоит за этим, кто исполнитель и кто заказчик».