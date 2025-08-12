Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 19:46
11 августа 2025 / 19:30
Фон дер Ляйен примет участие в телеконференции лидеров ЕС с Трампом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 августа примет участие в организованной канцлером Германии Фридрихом Мерцем телеконференции лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ЕК.

Как отмечается, "фон дер Ляйен примет участие в телефонных переговорах в среду с участием президента США Дональда Трампа".

Некоторое время назад официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус информировал о том, что Берлин организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США. Ожидается, что на ней будут рассмотрены "дальнейшие варианты давления на Россию".

Корнелиус уточнил, что "в различных раундах" этих консультаций примут участие также главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Евросовета и генсек НАТО.

В минувшую пятницу Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его данным, главы государств сфокусируют внимание на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

