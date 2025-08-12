Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 3,5 млн рублей по причине неудаления информации, запрещенной на территории РФ, сообщает ТАСС.

"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Какая именно запрещенная информация послужила основанием для назначения административного штрафа, не уточняется. В августе и октябре прошлого года Telegram был оштрафован за каждое аналогичное правонарушение на 4 млн рублей. Роскомнадзор не раз привлекал мессенджер Telegram к ответственности по указанной статье.