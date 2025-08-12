ЕС не даст американскому президенту получить Нобелевскую премию

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Кое-как завершив хрупким прекращением огня эскалацию конфликта Камбоджи с Таиландом, Дональд Трамп добился и более весомого миротворческого успеха – подписания под его пристальным взглядом соглашений Армении с Азербайджаном. Теперь для окончательного и заслуженного права получить Нобелевскую премию мира не хватает разрешения российско-украинского конфликта. Конечно, не нужно питать иллюзий, что дело только в ней – и этот, и любой другой геополитический гордиев узел Трамп хочет разрубить исключительно в интересах США, так, как их он видит.

Визит посланника Белого Дома Стива Уиткоффа в Москву, результатом которого стало известие о подготовке скорой встречи российского и американского лидеров, породил много разговоров о том, какую именно «большую хорошую сделку» по Украине они хотят заключить. Наиболее популярный вариант – вывод ВСУ из контролируемой ими части Донбасса, вывод ВС РФ из занимаемых частей Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей и заморозка ЛБС в Запорожье и Херсонщине. Конечно, даже такой вариант противоречит Конституции России и программным условиям мирного урегулирования, изложенным Путиным в июне прошлого года. И, например, немецкое издание Bild вскоре после московского визита Уиткоффа написало, что если он и услышал такие условия, то просто неправильно понял неизменную позицию России.

Однако даже такой маловероятный вариант вызывает нервную у нелегитимного украинского президента Зеленского. «Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — заявил он. «Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать», - добавил главарь украинской хунты, давая понять, что «реальный мир» не подразумевает учета реалий.

Далее в «войну заявлений», происходящую на фоне реальных боевых действий, включились европейцы, на сегодняшний день главные спонсоры и покровители Зеленского. Было выпущено заявление, согласно которому переговоры по урегулированию конфликта должны основываться на существующей линии соприкосновения. «Мы по-прежнему привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», – отмечается в данном документе, опубликованном на сайте МИД Великобритании и подписанном председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Финляндии Александром Стуббом, премьер-министрами Италии Джорджей Мелони, Польши Дональдом Туском и Великобритании Киром Стармером, а также канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Европейские политики выразили поддержку усилиям Трампа по урегулированию конфликта, но подчеркнули, что продуктивные переговоры возможны только при условии прекращения огня. В документе также подтверждается твердая поддержка Украины со стороны Европы. Руководители европейских стран заявили о готовности содействовать мирному процессу дипломатическими методами, а также путем продолжения военной и финансовой помощи Украине и сохранения санкционного давления на Россию. Зеленский поблагодарил своих европейских контрагентов, написав: «Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, защищающей жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов».

Согласованию «дорожных карт» Европы и США была посвящена встреча в Лондоне, на которой, согласно данным СМИ, присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретаря Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и тот же Уиткофф.

Европейская сторона выдвинула следующие условия: прекращение огня должно предшествовать любым дальнейшим шагам; территориальные обмены возможны только на взаимной основе: если Украина покидает часть территорий, Россия должна вывести войска из других регионов; жёсткие гарантии безопасности для Киева, включая возможность вступления в НАТО, должны сопровождать любые уступки. Представители Старого Света подчеркнули, что «будущее Украины не может решаться без участия самой Украины» и что ЕС намерен сохранить единую линию в переговорах. Финляндия через президента Александера Стубба передала план Трампу, подчеркнув, что «Европа едина в поддержке Украины», а Кая Каллас предупредила, что «хрупкое перемирие лишь укрепит российские завоевания и ослабит возможности Украины для контрнаступления».

Степень согласия США с выдвинутыми условиями доподлинно неизвестна, но буквально на следующий день Д. Ди Вэнс озвучил свою и, надо полагать, более-менее близкую Трампу позицию в интервью. «Мы закончили с финансированием военных действий в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этой проблемы», - заявил он. «Во-первых, Украина - это задний двор Европы. Вы, ребята (Европа), должны выступить вперед и взять на себя больше ответственности. Вы должны играть большую роль в финансировании Украины. Мы закончили с финансированием войны. Мы принесем мирное окончание этого конфликта. Мне кажется, что американцы устали финансировать войну. И если европейцы будут покупать оружие, которое мы делаем, нас это устроит. Но сами мы спонсировать это уже не будет», - сказал американский вице-президент.

Но ЕС не сдается.

Германия организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду, 13 августа, по текущей ситуации на Украине в свете запланированной встречи президента США [Дональда] Трампа и президента России [Владимира] Путина. На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию", - отметил Корнелиус. Кроме того, по его словам, "будет обсуждаться подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности".

"В различных раундах переговоров примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Европейской комиссии, председатель Совета ЕС, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель", - подчеркнул Корнелиус.

В свою очередь газета Bild пишет, что в среду во второй половине дня Мерц сначала намерен провести телефонную конференцию с главами государств и правительств ведущих европейских стран НАТО, а также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте и Владимиром Зеленским. Час спустя планируется представить результаты совместных консультаций президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Цель заключается в том, чтобы за 48 часов до саммита РФ и США выработать общую трансатлантическую позицию. В центре внимания переговоров, как уточняет Bild, будут "способы усиления давления на Россию, порядок проведения переговоров, которые начнутся в пятницу, украинские территории, которые могут быть переданы в случае необходимости, и гарантии Киеву, которые не позволят России просто продвигаться дальше на запад". По данным газеты, Мерцу удалось убедить Трампа принять участие в виртуальном саммите, поскольку они поддерживают хорошие отношения.

Словом, европейцы надеются, что Трамп побоится пойти в одиночку «против артели». Поглядим.

Но очевидно, что европейцы не дадут хозяину Белого дома получить Нобелевскую премию так просто, но он и сам понимает термин «миротворчество» довольно своеобразно.