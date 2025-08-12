Трамп допустил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам саммита

Президент США Дональд Трамп заявил, что может выйти из дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса по итогам встречи на Аляске с главой российского государства Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что намерен "поехать и узнать параметры" возможного урегулирования. "Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится. Я могу сказать, что урегулировать это не получится", - сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме.

В минувшую пятницу президент США заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его данным, главы государств сфокусируют внимание на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине.