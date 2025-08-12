Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
/ Россия / Общество / Информационная безопасность / Политика и религия
Общество
В Госдуме считают неразумным запрет на звонки в мессенджерах
11 августа 2025 / 19:45
В Госдуме считают неразумным запрет на звонки в мессенджерах
© Донат Сорокин/ ТАСС

Запрет на звонки в мессенджерах повлечет за собой распространение обхода блокировок и спровоцирует только возмущение граждан. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по информполитке Антон Ткачев ("Новые люди") в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что российские операторы связи предлагают запретить голосовые вызовы через иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram.

"Я не располагаю информацией по блокировкам. Сбои есть, но точечные, причины не известны. Является ли это ответом на просьбу операторов "большой четверки", сказать не могу, поскольку ответов от официальных лиц не было. Но сама мотивация просьбы, что люди стали пользоваться чаще интернет-звонками, чем сотовой связью, ведет к непониманию глубины ситуации", - отметил Ткачев.

По его словам, если под таким предлогом заблокируют звонки на зарубежных площадках, то люди будут звонить с помощью российских аналогов или через VPN. "Данная мера усложнит жизнь людям и вызовет только возмущение. Необходим конкурентный подход, а не логика запрета, которая, в первую очередь, демонстрирует слабость перед сложившейся ситуацией", - указал депутат.

Вместе с тем он обратил внимание, что существует противоречие между идеями такого запрета и идеями о развитии отечественного мессенджера МАХ, так как через него тоже можно совершать звонки.

"В очередной раз говорю о том, что действовать надо не запретами, а предлагать лучшие условия", - добавил парламентарий.

Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
