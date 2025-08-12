Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 августа 2025 / 04:21
КОТИРОВКИ
USD
12/08
79.6677
EUR
12/08
92.9485
Новости часа
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Москва
12 августа 2025 / 04:21
Котировки
USD
12/08
79.6677
0.0000
EUR
12/08
92.9485
0.0000
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика
МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине
11 августа 2025 / 19:58
МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине
© Yassmin Photo/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Европа будет участвовать в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, но, возможно, не в формате намеченного на 15 августа саммита России и США на Аляске. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает информагентство CTK.

"Европа сегодня финансирует большую часть военной помощи Украине. Полагаю, что Европа естественным образом будет участвовать в переговорах. Однако, возможно, не в этом конкретном формате. Я не могу это точно оценить", - сказал он.

Министр отметил, что Вашингтон регулярно информируют ключевые европейские страны о ходе реализации инициативы президента США Дональда Трампа, целью которой является достижение мира на Украине.

"Нельзя сказать, что Европа полностью исключена, но информации относительно мало. В этой связи давайте не будем забегать вперед. Неизменным остается то, что только Украина должна решать, на что она готова согласиться, а на что нет ", - указал он.

Липавский 11 августа в шестой раз за последние три с половиной года прибыл на Украину. В ходе визита он, по данным агентства, планирует поддержать участие чешских компаний в послевоенном восстановлении этой страны. 

Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
20:53
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
20:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
20:18
Трамп не исключает нормализацию торговых отношений между Россией и США
19:58
МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине
19:45
В Госдуме считают неразумным запрет на звонки в мессенджерах
19:32
Трамп допустил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам саммита
19:16
Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:58
Фон дер Ляйен примет участие в телеконференции лидеров ЕС с Трампом
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения