МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине

Европа будет участвовать в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, но, возможно, не в формате намеченного на 15 августа саммита России и США на Аляске. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает информагентство CTK.

"Европа сегодня финансирует большую часть военной помощи Украине. Полагаю, что Европа естественным образом будет участвовать в переговорах. Однако, возможно, не в этом конкретном формате. Я не могу это точно оценить", - сказал он.

Министр отметил, что Вашингтон регулярно информируют ключевые европейские страны о ходе реализации инициативы президента США Дональда Трампа, целью которой является достижение мира на Украине.

"Нельзя сказать, что Европа полностью исключена, но информации относительно мало. В этой связи давайте не будем забегать вперед. Неизменным остается то, что только Украина должна решать, на что она готова согласиться, а на что нет ", - указал он.

Липавский 11 августа в шестой раз за последние три с половиной года прибыл на Украину. В ходе визита он, по данным агентства, планирует поддержать участие чешских компаний в послевоенном восстановлении этой страны.