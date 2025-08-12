Трамп не исключает нормализацию торговых отношений между Россией и США

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности нормализации торговых отношений с Россией. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

На вопрос о том, может ли между двумя странами возобновиться нормальная торговля, американский лидер ответил утвердительно. Вместе с тем, по его словам, "Россия обладает очень ценными земельными ресурсами".