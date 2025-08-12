На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информировал камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Согласно данным специалистов, очаг залегал на глубине 41,5 км. Землетрясение произошло в 347 км от Петропавловска-Камчатского. Данные о его ощущаемости пока не приводятся.