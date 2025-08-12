На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 19:46
11 августа 2025 / 19:30
11 августа 2025 / 20:41
© Елена Верещака/ ТАСС
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информировал камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Согласно данным специалистов, очаг залегал на глубине 41,5 км. Землетрясение произошло в 347 км от Петропавловска-Камчатского. Данные о его ощущаемости пока не приводятся.
Актуально