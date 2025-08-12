Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
11 августа 2025 / 20:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информировал камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Согласно данным специалистов, очаг залегал на глубине 41,5 км. Землетрясение произошло в 347 км от Петропавловска-Камчатского. Данные о его ощущаемости пока не приводятся.

20:53
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
20:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
20:18
Трамп не исключает нормализацию торговых отношений между Россией и США
19:58
МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине
19:45
В Госдуме считают неразумным запрет на звонки в мессенджерах
19:32
Трамп допустил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам саммита
19:16
Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:58
Фон дер Ляйен примет участие в телеконференции лидеров ЕС с Трампом
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
