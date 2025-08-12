Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 августа 2025 / 04:21
КОТИРОВКИ
USD
12/08
79.6677
EUR
12/08
92.9485
Новости часа
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Москва
12 августа 2025 / 04:21
Котировки
USD
12/08
79.6677
0.0000
EUR
12/08
92.9485
0.0000
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
11 августа 2025 / 20:53
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут договоренности о территориальных обменах.

"Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения", - отметил он в ходе пресс-конференции в Белом доме. "Я знаю это от России и из разговоров со всеми", - сказал Трамп, не уточнив деталей.

Что касается этих якобы возможных обменов, он высказал мнение, что это "на благо Украины". "Это что-то хорошее, а не плохое. И одновременно что-то плохое для обеих сторон", - указал американский лидер, добавив, что попытается "вернуть какую-то территорию Украине". Вместе с тем он назвал самыми ценными прибрежные территории.

В минувшую пятницу президент США заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его данным, главы государств сфокусируют внимание на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
20:53
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
20:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
20:18
Трамп не исключает нормализацию торговых отношений между Россией и США
19:58
МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине
19:45
В Госдуме считают неразумным запрет на звонки в мессенджерах
19:32
Трамп допустил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам саммита
19:16
Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:58
Фон дер Ляйен примет участие в телеконференции лидеров ЕС с Трампом
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения