Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены

Президент США Дональд Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут договоренности о территориальных обменах.

"Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения", - отметил он в ходе пресс-конференции в Белом доме. "Я знаю это от России и из разговоров со всеми", - сказал Трамп, не уточнив деталей.

Что касается этих якобы возможных обменов, он высказал мнение, что это "на благо Украины". "Это что-то хорошее, а не плохое. И одновременно что-то плохое для обеих сторон", - указал американский лидер, добавив, что попытается "вернуть какую-то территорию Украине". Вместе с тем он назвал самыми ценными прибрежные территории.

В минувшую пятницу президент США заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его данным, главы государств сфокусируют внимание на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине.