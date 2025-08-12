Круг мировых поставщиков СПГ сужается

Александр Пасечник, Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Долгосрочные прогнозы по мировому спросу на сжиженный природный газ (СПГ) остаются сильными, хотя краткосрочные и среднесрочные перспективы динамики его потребления становится все труднее предвидеть из-за нестабильной ценовой конъюнктуры, геополитической неопределенности и неоднородности экономического восстановления на ключевых азиатских рынках.

В этом разрезе любопытен кейс, заслуживающий отдельного внимания — о роли Египта на глобальном рынке, — страны, которая теряет статус экспортера, и вот уже второй год как остается импортером. Это, по всей видимости, выбор стратегии: Египет планирует увеличить закупки СПГ в ближайшие десять лет. Что может привести к росту цен на мировом рынке и увеличению расходов государства на импорт.

По информации Bloomberg, полученной из источников, знакомых с ситуацией, страна намерена закупать СПГ сверх уже согласованных объемов до 2028 года. Это делается для удовлетворения растущего спроса и восполнения дефицита, возникшего из-за снижения местной добычи.

Египет подписал десятилетние контракты на импортную инфраструктуру и ведет переговоры с Катаром о долгосрочных контрактах на поставку газа. Эти планы свидетельствуют о том, что государство, вероятно, не сможет достичь цели по возобновлению экспорта СПГ к 2027 году. Что подчеркивает резкий поворот в национальной энергетической сфере, из-за которого страна недавно стала нетто-импортером газа.

Нет никаких признаков улучшения ситуации в долгосрочной перспективе, поскольку Египет сталкивается с проблемой растущего спроса на электроэнергию, усугубляемого изменением климата и самым быстрым ростом населения в Северной Африке.

Недавние импортные сделки Египта уже способствовали ужесточению ситуации на мировом рынке СПГ. В то же время Европа активно ищет дополнительные поставки для пополнения хранилищ и замены российского газа. Если страна продолжит привлекать поставки в течение многих лет, она, вероятно, поглотит часть дополнительных объемов по мере запуска новых проектов, что будет способствовать поддержанию цен.

У Катара, одного из ключевых игроков на глобальном рынке газа, и планирующего расширение портфеля в том числе за счет новых контрактов с Египтом, становится больше места для маневра. Монархия не случайно пригрозила в конце июля остановить поставки СПГ в Европу при сохранении Брюсселем нынешней жесткости законодательства по переходу на климатически нейтральную экономику.

Угроза Катара Евросоюзу весьма серьезная, поскольку страна является третьим поставщиком СПГ в мире после США и Австралии и третьим поставщиком СПГ в Европу после США и России. В настоящее время государство покрывает 12–14% потребностей стран ЕС в СПГ. Учитывая, что Евросоюз намерен вскоре «обнулить» поставки российского газа, (план REPowerEU, предписывает отказ от поставок ископаемого топлива из РФ до 2030 года или раньше), то еще и в отсутствие партий «голубого топлива» из Катара планка энергетической безопасности Старого Света может опуститься до критического уровня. Реализация такого сценария оставляет в игре только американский СПГ, всецело полагаться на который очень рискованно, и дорого.

Для Каира финансовые последствия крупных закупок тоже весьма существенны. По экспертным оценкам ожидается, что расходы на импорт нефтепродуктов и СПГ в текущем году составят около $20 млрд, что больше, чем $12,5 млрд в 2024 году.

Египет стремится восстановить экономику после начавшегося в прошлом году финансового кризиса, связанного прежде всего с резким падением доходов от эксплуатации Суэцкого канала (падение составило более 60% по отношению к показателю 2023 года). Проходка судов по каналу снизилась их-за атак йеменских повстанцев-хуситов на корабли в Красном море. Крупные закупки СПГ создадут дополнительную финансовую нагрузку.

В 2019 году Египет, после некоторой паузы, вновь стал экспортером СПГ благодаря увеличению добычи на месторождении Зохр, принадлежащем компании Eni SpA. Это положило конец периоду простоя заводов по сжижению газа в Дамиетте и Идку, который длился несколько лет из-за нехватки газа внутри страны.

Возобновление экспорта стало рубежным экономическим событием. В 2022 году экспорт СПГ достиг рекордного уровня, составив около 9 млрд кубометров, что совпало с резким ростом цен на газ в Европе после начала конфликта на Украине. Согласно данным кабмина Египта, доход страны от экспорта газа в 2022 году составил $8,4 млрд, что значительно превышает $3,5 млрд в 2021 году.

Однако успех был недолгим. В 2023 году национальная добыча газа начала снижаться ускоренными темпами, в том числе из-за падения добычи на Зохре.

В то же время, спрос на газ в Египте для производства электроэнергии растет из-за увеличения населения и жаркой погоды, что приводит к увеличению потребности в кондиционировании воздуха. Каиру приходится выбирать между «сохранением электричества» и отказом от экспорта СПГ.

К 2024 году страна снова стала импортером СПГ. Общий объем добычи газа в Египте недавно упал ниже 4 млрд куб. футов в сутки, что произошло впервые с июля 2016 года.

В прошлом году власти увеличили импорт СПГ, пообещав предотвратить веерные отключения электроэнергии. Эта мера оказалась успешной. Правительство Египта также продвигает план ежемесячного погашения задолженности перед иностранными энергетическими компаниями, чтобы стимулировать их к увеличению инвестиций.

«Для того, чтобы Египет вновь стал самодостаточным, потребуются значительные успехи в геологоразведке и несколько лет на вывод новых месторождений на рынок», — такова позиция Мартейна Мерфи, главного аналитика по разведке и добыче в Северной Африке и Восточном Средиземноморье консалтинговой компании Wood Mackenzie.

В условиях, когда стимулирование внутреннего производства еще не реализовано, власти сосредоточились на обеспечении стабильного импорта и защите страны от колебаний рыночных цен, вызванных геополитическими факторами.

Помимо СПГ, Египет также закупает трубопроводный газ у Израиля. Обострившийся в июне на почти две недели конфликт между Израилем и Ираном привел к остановке добычи на месторождении «Левиафан» в восточной части Средиземного моря. Экспорт был приостановлен примерно на декаду, что вынудило Каир временно прекратить поставки газа некоторым отраслям промышленности.

Чтобы адаптироваться к новым реалиям, Египет заключил долгосрочные контракты с такими крупными игроками, как Saudi Aramco, Trafigura Group и Vitol Group, на поставку до 290 партий СПГ в период с июля 2023 года по 2028 год. Также ведутся переговоры с Катаром о долгосрочных сделках.

Такой подход к выстраиванию энергетической безопасности — с акцентом на СПГ — имеет свою цену. «Стоимость трубопроводного газа из Израиля значительно ниже, чем цена, которую Каир платит за СПГ. Стоимость по этим контрактам выше», — отметил Мерфи из Wood Mackenzie. Однако заключение более выгодной сделки может означать, что Египет сохранит статус импортера на более длительный срок, так как более долгосрочные контракты предполагают и более лояльные цены.