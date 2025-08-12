Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 августа 2025 / 11:16
КОТИРОВКИ
USD
12/08
79.6677
EUR
12/08
92.9485
Новости часа
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
Москва
12 августа 2025 / 11:16
Котировки
USD
12/08
79.6677
0.0000
EUR
12/08
92.9485
0.0000
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
12 августа 2025 / 10:34
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Многополярный мир
Экономика
Круг мировых поставщиков СПГ сужается
Катар может перенаправить поставки с европейского рынка на африканский
12 августа 2025 / 09:38
Круг мировых поставщиков СПГ сужается

Александр Пасечник, Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Долгосрочные прогнозы по мировому спросу на сжиженный природный газ (СПГ) остаются сильными, хотя краткосрочные и среднесрочные перспективы динамики его потребления становится все труднее предвидеть из-за нестабильной ценовой конъюнктуры, геополитической неопределенности и неоднородности экономического восстановления на ключевых азиатских рынках.

В этом разрезе любопытен кейс, заслуживающий отдельного внимания — о роли Египта на глобальном рынке, — страны, которая теряет статус экспортера, и вот уже второй год как остается импортером. Это, по всей видимости, выбор стратегии: Египет планирует увеличить закупки СПГ в ближайшие десять лет. Что может привести к росту цен на мировом рынке и увеличению расходов государства на импорт.

По информации Bloomberg, полученной из источников, знакомых с ситуацией, страна намерена закупать СПГ сверх уже согласованных объемов до 2028 года. Это делается для удовлетворения растущего спроса и восполнения дефицита, возникшего из-за снижения местной добычи.

Египет подписал десятилетние контракты на импортную инфраструктуру и ведет переговоры с Катаром о долгосрочных контрактах на поставку газа. Эти планы свидетельствуют о том, что государство, вероятно, не сможет достичь цели по возобновлению экспорта СПГ к 2027 году. Что подчеркивает резкий поворот в национальной энергетической сфере, из-за которого страна недавно стала нетто-импортером газа.

Нет никаких признаков улучшения ситуации в долгосрочной перспективе, поскольку Египет сталкивается с проблемой растущего спроса на электроэнергию, усугубляемого изменением климата и самым быстрым ростом населения в Северной Африке.

Недавние импортные сделки Египта уже способствовали ужесточению ситуации на мировом рынке СПГ. В то же время Европа активно ищет дополнительные поставки для пополнения хранилищ и замены российского газа. Если страна продолжит привлекать поставки в течение многих лет, она, вероятно, поглотит часть дополнительных объемов по мере запуска новых проектов, что будет способствовать поддержанию цен.

У Катара, одного из ключевых игроков на глобальном рынке газа, и планирующего расширение портфеля в том числе за счет новых контрактов с Египтом, становится больше места для маневра. Монархия не случайно пригрозила в конце июля остановить поставки СПГ в Европу при сохранении Брюсселем нынешней жесткости законодательства по переходу на климатически нейтральную экономику.

Угроза Катара Евросоюзу весьма серьезная, поскольку страна является третьим поставщиком СПГ в мире после США и Австралии и третьим поставщиком СПГ в Европу после США и России. В настоящее время государство покрывает 12–14% потребностей стран ЕС в СПГ. Учитывая, что Евросоюз намерен вскоре «обнулить» поставки российского газа, (план REPowerEU, предписывает отказ от поставок ископаемого топлива из РФ до 2030 года или раньше), то еще и в отсутствие партий «голубого топлива» из Катара планка энергетической безопасности Старого Света может опуститься до критического уровня. Реализация такого сценария оставляет в игре только американский СПГ, всецело полагаться на который очень рискованно, и дорого. 

Для Каира финансовые последствия крупных закупок тоже весьма существенны. По экспертным оценкам ожидается, что расходы на импорт нефтепродуктов и СПГ в текущем году составят около $20 млрд, что больше, чем $12,5 млрд в 2024 году.

Египет стремится восстановить экономику после начавшегося в прошлом году финансового кризиса, связанного прежде всего с резким падением доходов от эксплуатации Суэцкого канала (падение составило более 60% по отношению к показателю 2023 года). Проходка судов по каналу снизилась их-за атак йеменских повстанцев-хуситов на корабли в Красном море. Крупные закупки СПГ создадут дополнительную финансовую нагрузку.

В 2019 году Египет, после некоторой паузы, вновь стал экспортером СПГ благодаря увеличению добычи на месторождении Зохр, принадлежащем компании Eni SpA. Это положило конец периоду простоя заводов по сжижению газа в Дамиетте и Идку, который длился несколько лет из-за нехватки газа внутри страны.

Возобновление экспорта стало рубежным экономическим событием. В 2022 году экспорт СПГ достиг рекордного уровня, составив около 9 млрд кубометров, что совпало с резким ростом цен на газ в Европе после начала конфликта на Украине. Согласно данным кабмина Египта, доход страны от экспорта газа в 2022 году составил $8,4 млрд, что значительно превышает $3,5 млрд в 2021 году.

Однако успех был недолгим. В 2023 году национальная добыча газа начала снижаться ускоренными темпами, в том числе из-за падения добычи на Зохре.

В то же время, спрос на газ в Египте для производства электроэнергии растет из-за увеличения населения и жаркой погоды, что приводит к увеличению потребности в кондиционировании воздуха. Каиру приходится выбирать между «сохранением электричества» и отказом от экспорта СПГ.

К 2024 году страна снова стала импортером СПГ. Общий объем добычи газа в Египте недавно упал ниже 4 млрд куб. футов в сутки, что произошло впервые с июля 2016 года.

В прошлом году власти увеличили импорт СПГ, пообещав предотвратить веерные отключения электроэнергии. Эта мера оказалась успешной. Правительство Египта также продвигает план ежемесячного погашения задолженности перед иностранными энергетическими компаниями, чтобы стимулировать их к увеличению инвестиций.

«Для того, чтобы Египет вновь стал самодостаточным, потребуются значительные успехи в геологоразведке и несколько лет на вывод новых месторождений на рынок»,  — такова позиция Мартейна Мерфи, главного аналитика по разведке и добыче в Северной Африке и Восточном Средиземноморье консалтинговой компании Wood Mackenzie.

В условиях, когда стимулирование внутреннего производства еще не реализовано, власти сосредоточились на обеспечении стабильного импорта и защите страны от колебаний рыночных цен, вызванных геополитическими факторами.

Помимо СПГ, Египет также закупает трубопроводный газ у Израиля. Обострившийся в июне на почти две недели конфликт между Израилем и Ираном привел к остановке добычи на месторождении «Левиафан» в восточной части Средиземного моря. Экспорт был приостановлен примерно на декаду, что вынудило Каир временно прекратить поставки газа некоторым отраслям промышленности.

Чтобы адаптироваться к новым реалиям, Египет заключил долгосрочные контракты с такими крупными игроками, как Saudi Aramco, Trafigura Group и Vitol Group, на поставку до 290 партий СПГ в период с июля 2023 года по 2028 год. Также ведутся переговоры с Катаром о долгосрочных сделках.

Такой подход к выстраиванию энергетической безопасности с акцентом на СПГ имеет свою цену. «Стоимость трубопроводного газа из Израиля значительно ниже, чем цена, которую Каир платит за СПГ. Стоимость по этим контрактам выше», — отметил Мерфи из Wood Mackenzie. Однако заключение более выгодной сделки может означать, что Египет сохранит статус импортера на более длительный срок, так как более долгосрочные контракты предполагают и более лояльные цены.  

Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
20:53
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
20:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
20:18
Трамп не исключает нормализацию торговых отношений между Россией и США
19:58
МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине
19:45
В Госдуме считают неразумным запрет на звонки в мессенджерах
19:32
Трамп допустил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам саммита
19:16
Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:58
Фон дер Ляйен примет участие в телеконференции лидеров ЕС с Трампом
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения