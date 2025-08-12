Сектор Газа: многое решится в сентябре

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Новая операция в секторе Газа завершится "довольно быстро". Так прокомментировал израильский премьер Биньямин Нетаньяху свой план по оккупации города Газа.

- Я не хочу говорить о точных сроках, но мы говорим о довольно коротком временном промежутке, потому что мы хотим завершить войну, - отметил он.

Чтобы сказать такие слова, главе израильского кабинета понадобилось собрать пресс-конференцию, поскольку уровень негатива по отношению к Тель-Авиву не только среди арабских и исламских стран, но и во всем мире стал зашкаливать. Кадры "ближневосточного Освенцима", на которых предстают истощенные взрослые люди и дети с кожей, обтягивающей кости, отчеты представителей ООН о гибели жителей палестинского эксклава из-за голода, удары по пунктам раздачи гуманитарной помощи, ликвидация освещающих бедственное положение журналистов - все это постепенно становится обыденной картиной происходящего в секторе Газа.

Между тем израильский премьер утверждает, что у него нет другого выбора, кроме как продолжать наступление и разгромить ХАМАС. По его словам, "около 70-75% территории Газы находится под контролем Израиля", но " у нас осталось два опорных пункта: это город Газа и центральные лагеря в Аль-Маваси".

Он также раскритиковал утверждения об усиливающемся голоде и обвинил ХАМАС в разворовывании поступающей в эксклав гуманитарной помощи и создании искусственного дефицита продуктов питания. Комментируя фотографии истощенных детей, Биньямин Нетаньяху отметил, что те страдают не от голода, а от тяжелых хронических заболеваний.

Вместе с тем израильский премьер конкретизировал планы на будущее сектора Газа. По его словам, речь идет о пяти пунктах: демилитаризация; сохранение за Тель-Авивом главной ответственности за безопасность; создание буферной зоны на границе; формирование мирно настроенной по отношению к Израилю администрации; недопущение к управлению эксклавом Палестинской национальной администрации.

Планы Биньямина Нетаньяху сталкиваются с резким сопротивлением со стороны части израильского общества и, что совсем примечательно, родственников заложников, удерживаемых ХАМАС. Их акции протеста в Израиле стали уже обычным явлением. Последняя такая демонстрация, состоявшаяся 10 августа, собрала несколько десятков тысяч человек, которые протестовали против эскалации. Люди требовали прекратить боевые действия и пойти на сделку, которая привела бы к освобождению находящихся в секторе Газа израильтян. Кроме того, они объявили о планах устроить 17 августа всеобщую забастовку и парализовать экономическую жизнь в стране на один день.

Не все просто в отношениях Биньямина Нетаньяху и с военными. По сообщениям израильских СМИ, в ходе обсуждения плана по Газе у израильского премьера произошла перепалка с начальником генштаба Эялем Замиром. Последний обвинил главу кабинета, что тот "собирается устроить ловушку в Газе" и выступил против решения об оккупации эксклава. Военачальника можно понять: за потери и неудачи отвечать ему, и Биньямин Нетаньяху с большим удовольствием сделает его крайним.

Вместе с тем израильский премьер вынужден закрывать глаза на аргументы военных и происходящее на улице и оглядываться на то, что говорят партнеры по правящей коалиции, которая собрала наиболее радикальных представителей израильского политического поля. Так, министр финансов Бецалель Смотрич раскритиковал предложенный Биньямином Нетаньяху план, указав, что речь идет "о военной операции без цели окончательной победы, лишь для давления на ХАМАС".

Иными словами, для израильского премьера политические вопросы уже давно перевешивают практическую целесообразность продолжения боевых действий в секторе Газе. И что бы ни происходило на улице, какие бы доводы ни приводили военные, краеугольным камнем остается одно: сохранение правящей коалиции во что бы то ни стало. Иначе - потеря премьерского кресла.

Искусство политического маневрирования внутри Израиля для Биньямина Нетаньяху не ново. Но в нынешней ситуации слабым местом его политики становится внешний фон. С осуждением планов Израиля выступила Москва. Как заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, эти действия "грубо нарушают международное право" и ставят под угрозу перспективы двугосударственного решения ближневосточного конфликта.

Министры иностранных дел восьми европейских стран, среди которых Испания, Португалия, Норвегия, Словения и другие, также осудили планы Израиля. Ряд стран Запада, среди которых Франция и Великобритания, готовятся объявить о признании Палестины на Генассамблее ООН в сентябре. Также стало известно, что к ним собирается присоединиться и Австралия.

Кроме того, в прессе появились сообщения, что в Палестинской автономии рассматривают вопрос об одностороннем преобразовании в государство. Этот шаг также может быть приурочен к сессии Генассамблеи ООН.

Иными словами, сентябрь, когда в Нью-Йорке будет присутствовать большое количество лидеров и представителей разных государств, становится важной промежуточной точкой, к которой стороны конфликта и заинтересованные игроки намерены подойти с наиболее сильными картами на руках. Для Биньямина Нетаньяху это оккупация города Газы, а лучше - всего эксклава. Для его оппонентов - единый фронт по вопросу признания палестинского государства. Успеет израильский премьер добиться задуманного или нет, покажет время, которого у него остается не очень много. Но что-то подсказывает, что промежуточные решения и возврат к ситуации до начала конфликта становятся все менее возможными. Итогом противостояния должна стать новая реальность. И каждый на данном этапе видит ее по-своему.