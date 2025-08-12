ВСУ: более половины вояк сидят на наркотиках

Марина Харькова, журналист, Донецк

Американцы сделали открытие: в украинской армии слишком большое количество наркоманов. Исследование недавно провели специалисты «Глобальной инициативы по борьбе с организованной транснациональной преступностью (GI-TOC)». Официально их интересовали перспективы реинтеграции ветеранов ВСУ в общество после прекращения боевых действий – эдакая гуманитарная миссия. На самом деле изучалась боеспособность украинской армии. Результаты исследователей поразили.

Американские аналитики, судя по содержанию отчета, признали: «Употребление наркотиков широко распространено в украинской армии и привело к прибыльной и широко распространенной незаконной торговле наркотиками на передовой. Эта ситуация имеет серьезные последствия для постконфликтного общества Украины. Ветераны с расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, замешаны в преступлениях в гражданской жизни, будь то мелкие кражи для оплаты употребления наркотиков или более активное участие в организованной торговле наркотиками. Учитывая распространение оружия и взрывчатых веществ по всей стране, это может иметь трагические последствия для украинского общества — как уже было отмечено во многих случаях по всей стране».

Авторы отчета сообщили, что на страшную проблему украинский режим закрыл глаза. «Этой проблеме уделяют мало внимания наиболее важные заинтересованные стороны — ВСУ и Министерство обороны. Столкнувшись с растущим количеством доказательств употребления, Верховная рада Украины ввела выборочное тестирование военнослужащих. Любое выявленное употребление наркотиков карается потерей жалованья, и солдаты опасаются, что их семьям может быть даже отказано в посмертной компенсации в размере 15 миллионов украинских гривен (примерно 357 800 долларов США), если наркотики будут обнаружены во время вскрытия. Но эта мера не помогает».

У экспертов нет данных о количестве наркозависимых вояк, поскольку систематическое обследование не проводилось. Авторы оправдывают эту ситуацию невозможностью всех обследовать, особенно в ходе массовой мобилизации. В итоге в ВСУ сформировались три группы потребителей наркотиков: случайные потребители, которые принесли свои привычки с собой; те, кому удалось прекратить употребление, но кто остался под угрозой рецидива; и те, которым требуется запас наркотиков, чтобы функционировать.

В ВСУ к этому относятся наплевательски – пусть воюют. В отчете об этом говорится откровенно и делается вывод, что во время обязательного медицинского осмотра перед призывом врачи не признают наркозависимость. Впрочем, это одобрено и законодательно еще в апреле 2024 года. Второй закон, увеличивший поступление в ВСУ наркоманов, касался зачисления заключенных в армию, которые или имели судимости за наркотики, или сами их употребляли.

Авторы отчета подсчитали, что более половины вояк ВСУ употребляют наркотики в той или иной форме. Один из опросов показал, что употребление синтетических наркотиков стало особенно широко распространено. Например, 38,4% респондентов употребляли амфетамины (в форме порошка и кристаллов) не реже одного раза в месяц в течение предыдущих 90 дней, а 5,1% употребляли их каждый день. Аналогичным образом, 16,3% опрошенных заявили, что употребляли «соли» периодически, а 2,3% употребляли их каждый день. Самым популярным наркотиком был каннабис, а один из противосудорожных препаратов занял второе место по ежедневному употреблению. Установлено, что «40,3% респондентов употребляли наркотики до вступления в армию, и война усугубила их потребление».

Отчет свидетельствует: «Не существует единого способа, которым наркотики попадают к военнослужащим. Родственники могут приносить метадон солдатам, которые не могут получить доступ к препарату легально, находясь в армии. Солдаты также приносят наркотики сами в свои подразделения, возвращаясь из отпуска, иногда после получения заказов на наркотики от своих сослуживцев. Некоторые волонтеры также занимаются незаконным оборотом наркотиков среди солдат».

Кроме того, организованная преступность быстро распознала потенциал нового рынка, так как солдаты получают высокую зарплату на Украине.

В отчете говорится, что «в Одессе была раскрыта сеть лабораторий, которые использовали электронные автоматы самообслуживания для отправки наркотиков по всей стране и за границу, используя почтовое отделение, прежде чем перейти в другое, чтобы избежать обнаружения. Также за последние годы врачи в клиниках выписали 15 000 незаконных рецептов и выдали 10 килограммов метадона, который затем был куплен организованной преступностью и перепродан пользователям.

Преступники работают и внутри военного аппарата ВСУ, говорится в отчете: «Например, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов сказал, что многие бывшие заключенные с криминальными связями поступили на службу в территориальные оборонные подразделения. Существующий наркобизнес было легко скопировать в армии».

Практически у 50% убитых бойцов ВСУ находят при себе психотропные вещества. «Это различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Уже есть отработанные логистические цепочки, которые позволяют получать "боевую химию" с Запада. Также на Украине налажено производство в промышленных масштабах, — сообщил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Довольно часто на освобожденных от ВСУ территориях находят лаборатории по изготовлению наркотических или психотропных веществ, как это было, например, в пос. Сопино под Мариуполем, или в Авдеевке. За прошедшие 11 лет, начиная с Донбасса, западные фармакологи на подопытных украинских солдатах тестировали разрабатываемые ими запрещенные препараты. Кроме этого, процветает и бытовая наркомания – наркотики опиоидного ряда постоянно обнаруживают на оставленных украинскими вояками позициях.

«Мы, конечно, наркотики, когда на диверсионные задания выходили, принимали обязательно», - заявил попавший в плен российским бойцам старшина разведроты 74-го отдельного разведбатальона ВСУ старший сержант Виталий Катранич. Отвечая на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: «Так точно, применяли. Это был амфетамин». По словам украинского старшины-разведчика, после приема «стимулирующих веществ» его бойцы могли не спать по двое-трое суток. А военнослужащий 25-й ДШБ ВСУ Дмитрий Н., сдавшийся в плен, сообщил, что в поселке Гвардейский Днепропетровской области командир его взвода неоднократно предлагал ему и другим бойцам-десантникам амфетамин. На вопрос, многие ли в бригаде применяли его, ответ был: «Больше половины - точно». Взятый в плен харьковчанин Александр Федоров рассказывал, что солдатам-наркоманам открыто раздают вещества, чтобы они не искали его сами. Большинство из них употребляет метадон по официальной «программе замещения». Пленный боец ВСУ Владимир Штангрет говорил об употреблении в войсках метамфетамина, что 11 из 92 человек в его подразделении употребляют амфетамины, а еще десять — МДМА. Наркотики солдаты покупают через интернет-магазины по всей Украине.

Все эти запрещенные вещества вызывают серьезные психические расстройства, как результат - Украину заполонили зависимые от наркотиков люди, способные убивать. Украинские вояки стали опасны для обычных жителей. Вот лишь несколько случаев за несколько последних дней. Так недавно один из всушников сбежал от боевых действий и спрятался дома в Закарпатье, там он зарезал жену и оскопил себя, нанеся множество ударов ножом. Другой украинец, который устроил 7 августа стрельбу в Черкассах в McDonald’s, оказался военным, самовольно оставившим часть. Он зашёл в McDonald’s и несколько раз выстрелил. После того, как ранил себя, закрылся в туалете. Его задерживал украинский спецназ. Жена террориста рассказала украинским СМИ, что «Его довели обстоятельства. Муж служил в десантно-штурмовой бригаде с лета 2022 года, а из-за сильного давления, из-за того, что спал по три часа, из-за того, что не отпускали, ушёл в бега». В Львове вооруженный пистолетом мужчина пытался взять людей в заложники в магазине 10 августа. До этого «ветеран» ВСУ взорвал гранату возле житомирского супермаркета, шесть человек были госпитализированы с осколочными ранениями. В июне в Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в одном из торговых центров, его задержала полиция.

В украинской прессе чуть ли не каждый день появляется такая хроника, как и информация, компрометирующая главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. В частности выяснилось, что младший брат Ермака задействован в схеме по поставке наркотиков в Офис президента. «Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырёва и этнического афганца Ахмада Касими приехал в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», — сообщают СМИ. Заявлялось, что крышует наркотрафик и Служба безопасности Украины. СБУ контролирует порты, кокаин и героин заходит в Одессу, а оттуда поступает в Европу - у СБУ есть свои распространители, а глава СБУ Василий Малюк организовал новые каналы.

Тем временем на Украине звучат призывы узаконить наркобизнес на государственном уровне. В прямом эфире глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко оправдал катастрофическую ситуацию тем, что государство не может предложить иных механизмов реабилитации. Поэтому в армии присутствуют наркотики как способ снятия стресса и преодоления синдромов посттравматических расстройств. При этом Павличенко настаивает на полной легализации лёгких наркотиков на том основании, что деньги, которые военные тратят на приобретение психотропных средств, утекают мимо государственной казны. И когда кажется, что украинским политикам дальше уже падать некуда, выясняется, что дна нет – даже если страна на грани полного наркоугара.