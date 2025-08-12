Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 августа 2025 / 11:16
КОТИРОВКИ
USD
12/08
79.6677
EUR
12/08
92.9485
Новости часа
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
Москва
12 августа 2025 / 11:16
Котировки
USD
12/08
79.6677
0.0000
EUR
12/08
92.9485
0.0000
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
12 августа 2025 / 10:34
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Белоруссия / Безопасность / Стратегическая безопасность / Геополитика
Безопасность
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
12 августа 2025 / 10:34
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября

Стратегические учения Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года", - сказал он на брифинге.

По его словам, темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. "Общая цель - проверка возможностей Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии", - отметил Ревенко.

Он подчеркнул, что Минск проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства. "Одной из форм реализации такой политики является функционирование региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, созданной в 2000 году. В рамках ее деятельности основными мероприятиями стали совместные учения, проводимые один раз в два года по решению глав государств. В 2025 году такое учение проводится на территории Республики Беларусь", - рассказал Ревенко.

Кроме того, в ходе учений "Запад-2025" планируется отработка отражения ударов с воздуха и борьбы с диверсионными группами противника. В МО Белоруссии отметили, что действия стран НАТО в преддверии учений начали приобретать все более агрессивный. характер

Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
20:53
Трамп полагает, что между Россией и Украиной будут территориальные обмены
20:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
20:18
Трамп не исключает нормализацию торговых отношений между Россией и США
19:58
МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине
19:45
В Госдуме считают неразумным запрет на звонки в мессенджерах
19:32
Трамп допустил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам саммита
19:16
Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:58
Фон дер Ляйен примет участие в телеконференции лидеров ЕС с Трампом
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения