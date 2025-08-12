Орбан воздержался от участия в заявлении лидеров ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к заявлению лидеров Европейского союза по украинскому урегулированию, в котором они, в том числе, поддержали политику Киева по евроинтеграции.

"Венгрия не присоединялась к этому заявлению", - сказано в примечании к совместному заявлению, размещенному на сайте Европейского совета.

Заявление подписали 26 лидеров государств сообщества. В нем говорится о поддержке усилий президента США Дональда Трампа в достижении урегулирования украинского конфликта. В частности, европейские лидеры акцентировали внимание, что "путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины". Кроме того, они подтвердили готовность продолжать санкционную политику в отношении РФ.