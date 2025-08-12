Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025" пройдут в период с 12 по 16 сентября. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в ходе брифинга.

Он отметил, что темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. "Общая цель - проверка возможностей Белоруссии и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии", - указал Ревенко.

По его словам, Минск проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, нацеленных на обеспечение военной безопасности государства. "Одной из форм реализации такой политики является функционирование региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, образованной в 2000 году. В рамках ее деятельности основными мероприятиями стали совместные учения, проводимые один раз в два года по решению глав государств", - уточнил начальник департамента.

В ходе учений "Запад-2025" также планируется отработка отражения ударов с воздуха и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Руководство учениями осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии.