На Солнце зафиксированы две сильные вспышки

На Солнце ночью 12 августа зафиксированы две сильные вспышки предпоследнего класса мощности. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщает ТАСС.

"03.59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N03W89) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 34 минуты и в 04.23 мак в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N05W89) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью девять минут", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам специалистов, во вторник возможны вспышки самого высокого класса Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.