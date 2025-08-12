Bloomberg считает саммит на Аляске победой Кремля

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сама по себе выглядит как победа Москвы. Соответствующую точку зрения изложил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

"Приглашение Трампа на встречу на Аляске - уже победа Кремля. Если саммит будет способствовать отсрочке санкций Вашингтона или породит мирный план, который посеет разногласия между Украиной и ее союзниками, то тогда уже тем более", - указывается в материале.

Отмечается, что для российского лидера поездка в США станет первой с 2007 года, не считая визита в Нью-Йорк в 2015 году на мероприятия ООН. По мнению автора, эта поездка на Аляску укрепит международный имидж Путина и подчеркнет "значительное историческое влияние России в качестве великой державы".

Вместе с тем Чемпион полагает, что глава российского государства может "переиграть" Трампа на предстоящей встрече, так как она недостаточно подготовлена.

"Если Трамп хочет выйти из переговоров как мастер сделок, а не простак, то самым умным решением будет отсрочка саммита, пока он не будет лучше подготовлен. Для саммита Трампа и Путина настанет время. Но маловероятно, что это будет на Аляске на этой неделе", - пишет журналист.

В минувшую пятницу Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его данным, президенты сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.