Сторонники Гуцул протестуют у СИЗО в Кишиневе

Сторонники находящейся под стражей главы Гагаузии Евгении Гуцул снова вышли на протест у следственного изолятора в Кишиневе, требуя освободить ее и активистку блока оппозиционных партий "Победа" Светлану Попан, а также активистов Ирину и Илью Волчук, которые были задержаны ранее после обысков полиции, сообщает ТАСС.

Как отмечается, демонстранты собрались вокруг СИЗО и скандируют лозунг "Свободу Гуцул", а также призывы к отставке президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности. Они принесли с собой плакаты "Евгения, Светлана, Ирина, Илья, мы рядом!", "Мы будем здесь до освобождения наших коллег!", "Верните детям маму!".

Ранее администрация пенитенциарного учреждения отказала депутатам парламента Молдавии в праве проверить условия содержания Гуцул в камере, что вызвало тревогу ее сторонников.

Адвокат политика Наталья Байрам заявила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По ее словам, судья допустила ряд процессуальных нарушений и злоупотреблений.