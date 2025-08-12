Российский рынок акций снизился на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 12 августа отметился снижением ключевых индексов, курс юаня демонстрирует рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи опускался на 0,14%, до 2 959,99 пункта, индекс РТС также снижался на 0,14% - до 1 170,93 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов поднялся на 2,95 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,04 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 953,78 (-0,35%), индекс РТС составлял 1 167,98 пункта (-0,35%). Вместе с тем курс юаня находился практически на уровне открытия и составлял 11,04 рубля.