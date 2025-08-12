Хегсет заявил, что развертывание Нацгвардии в Вашингтоне начнется с этой недели

Подразделения Национальной гвардии будут развернуты в Вашингтоне для обеспечения общественного порядка в течение последующих нескольких недель. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

"На этой неделе и на следующих неделях мы будем работать во взаимодействии с нашими партнерами из силовых структур", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках размещения нацгвардейцев в американской столице. Глава военного ведомства отметил, что подразделения Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок в Вашингтоне так долго, сколько того потребует ситуация. "Недели, месяцы, столько, сколько потребуется. Это распоряжение президента", - указал он.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью и сообщил, что полиция города будет переведена "под прямое федеральное управление". Он также допустил, что при необходимости в обеспечении безопасности в столице могут быть задействованы военные.

Ранее глава Белого дома обращал внимание, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет".