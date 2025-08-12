Минимальная стипендия в вузах России с 1 сентября составит 2 224 рубля

В России минимальный размер стипендий для учащихся вузов с 1 сентября текущего года будет составлять от 2 224 рублей до 11 157 рублей в зависимости от вида пособия. Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.

Так, с 1 сентября минимальная государственная академическая стипендия у студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, должна составлять не менее 2 224 рубля, а социальная стипендия для этой же категории обучающихся обязана быть минимум 3 340 рублей. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России, должна составлять не менее 10 513 рублей, по иным направлениям - 4 380 рублей. Для ординаторов предусмотрена минимальная государственная стипендия 11 157 рублей, а для ассистентов-стажеров - 4 380 рублей.

Отмечается, что указанные размеры являются минимальными возможными данными стипендий с 1 сентября 2025 года. Размеры государственных стипендий в вузах могут быть выше нормативных в пределах средств, выделяемых вузу на стипендиальное обеспечение обучающихся.