Норвегия исполнит ордер МУС на арест Нетаньяху в случае его визита

Норвегия осуждает действия Израиля в секторе Газа и исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия на территорию королевства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Действия Израиля абсолютно неприемлемы. Мы видели школы, больницы, журналистов, которые подвергаются атакам", - сказал он, говоря о ситуации в палестинском анклаве. По словам замглавы МИД, правительство осведомлено о решении МУС об аресте Нетаньяху и "выполнит этот ордер, если премьер Израиля вступит на норвежскую землю". Он также отметил, что королевство совместно с рядом других стран применило санкции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Палестине.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку реакцией на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о тотальной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и ликвидации боевого потенциала ХАМАС.