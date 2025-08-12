Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 августа 2025 / 17:07
КОТИРОВКИ
USD
12/08
79.6677
EUR
12/08
92.9485
Новости часа
Китай объявил о разрыве контактов с президентом Чехии В России предложили ввести базовый доход для граждан
Москва
12 августа 2025 / 17:07
Котировки
USD
12/08
79.6677
0.0000
EUR
12/08
92.9485
0.0000
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
12 августа 2025 / 10:34
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Проблемы Израиля
Политика
Норвегия исполнит ордер МУС на арест Нетаньяху в случае его визита
12 августа 2025 / 12:32
Норвегия исполнит ордер МУС на арест Нетаньяху в случае его визита
© Aleksandar74/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Норвегия осуждает действия Израиля в секторе Газа и исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия на территорию королевства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Действия Израиля абсолютно неприемлемы. Мы видели школы, больницы, журналистов, которые подвергаются атакам", - сказал он, говоря о ситуации в палестинском анклаве. По словам замглавы МИД, правительство осведомлено о решении МУС об аресте Нетаньяху и "выполнит этот ордер, если премьер Израиля вступит на норвежскую землю". Он также отметил, что королевство совместно с рядом других стран применило санкции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Палестине.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку реакцией на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о тотальной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и ликвидации боевого потенциала ХАМАС.

Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
15:43
Китай объявил о разрыве контактов с президентом Чехии
15:30
В России предложили ввести базовый доход для граждан
15:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных
14:58
Экс-генсек НАТО: рост военных расходов до 5 % ВВП будет болезненным
14:45
Число граждан Киргизии в реестре контролируемых лиц РФ сократилось на 20 тыс.
14:30
Риттер считает Зеленского инструментом в руках США
14:16
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 6 управляемых авиабомб и 179 беспилотников
13:59
В Кишиневе бывший судья Апелляционной палаты обнаружен мертвым
13:44
Skysmart: 31% родителей в России полагают, что ребенок не должен учиться летом
13:33
ЦТАК: МИД КНДР призвал Израиль покинуть сектор Газа
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения