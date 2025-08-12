Отражавшие атаки ВСУ на приграничье и Кубань получили право на статус ветерана

Правительство РФ добавило 11 административных образований в список территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции (СВО). В соответствии с распоряжением кабмина, участники их обороны от украинских формирований получат право на статус ветерана боевых действий.

Среди таких территорий Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район и города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, уточнили в правительстве.

Подписанный в апреле президентом РФ Владимиром Путиным закон дает право на получение статуса ветерана боевых действий военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств и участникам добровольческих формирований, которые участвовали в обороне Курской области от украинских боевиков.

Вместе с тем закон подразумевал создание перечня территорий, оборона которых от ВСУ и защита от украинских вооруженных провокаций также давала бы право на ветеранский статус. Защитники указанных территорий, получившие инвалидность, имеют право на статус инвалида боевых действий.