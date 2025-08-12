В Турции могут отказаться от шведского стола

В Турции изучают возможность замены привычного формата "шведский стол" в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит доклад по этому вопросу главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет газета Sabah.

Как заявил член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель, "всеобъемлющий доклад" в течение двух месяцев будет направлен Эрдогану, а затем профильным учреждениям.

"При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система "все включено" (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом "а-ля карт" (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть", - указал он.

Система all inclusive, действующая преимущественно на турецких курортах, предполагает бесплатное предоставление питания, напитков и других видов услуг параллельно с проживанием в отеле.

Согласно данным турецкого фонда по предотвращению расточительства, в стране ежегодно выбрасывают порядка 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них не используют даже при приготовлении еды. Больше всего пропадает фруктов, овощей и хлеба. Каждый день в Турции выбрасывается около 12 млн единиц хлебобулочных изделий, отмечают в организации.

Бингель также подчеркнул, что около 50% самого популярного в кафе и ресторанах Турции "завтрака на блюдцах", пропадает. Он считает, что такое расточительство еды следует заменить на меню по выбору клиента.