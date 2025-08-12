Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Безопасность
Российские ВС поразили предприятие ВПК Украины
12 августа 2025 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска удалили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотников дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.
