Российские ВС поразили предприятие ВПК Украины

Российские войска удалили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотников дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.