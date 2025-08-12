ЦТАК: МИД КНДР призвал Израиль покинуть сектор Газа

МИД КНДР выступил с осуждением Израиля из-за плана по взятию под контроль всей территории города Газа и потребовал покинуть сектор Газа. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНДР сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подчеркивается, что "решение" израильского правительства полностью захватить палестинский сектор Газа явно нарушает международное право и демонстрирует разбойническую сущность, которая проявляется в стремлении захватить общепризнанную на международном уровне территорию Палестины". В КНДР считают недопустимыми "односторонние попытки изменить территориальную принадлежность сектора Газа и состав его населения".

"Мы требуем от Израиля немедленно прекратить противоправное вооруженное нападение на палестинцев и полностью уйти из сектора Газа", - указал дипломат.

Некоторое время назад военно-политический кабинет Израиля утвердил инициированный премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху план по установлению контроля над всей территорией города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.