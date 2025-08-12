Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Skysmart: 31% родителей в России полагают, что ребенок не должен учиться летом
12 августа 2025 / 13:44
Skysmart: 31% родителей в России полагают, что ребенок не должен учиться летом
© Валерий Матыцин/ ТАСС

В России треть родителей полагают, что ребенок должен отдыхать летом, а не учиться. Об этом со ссылкой на данные исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart сообщает ТАСС.

"Каждый третий родитель (31%) считает, что летом ребенок должен отдыхать от учебы. А еще 23% признаются, что у них просто нет времени заниматься с ребенком дома. 11% делегируют занятия репетиторам", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем 10% родителей регулярно повторяют с детьми базовые предметы: русский язык, математику, английский, окружающий мир. Каждый пятый (20%) занимается нерегулярно и только теми предметами, которые интересны ребенку. Лишь 3% родителей указали, что занимаются с детьми не только летом, но и в обычные школьные будни. Однако большинство не занимаются с детьми летом.

Как отмечается, домашние задания, которые учителя рекомендуют выполнять летом, в целом вызывают у родителей смешанные чувства. Порядка 38% выступают против летних домашних заданий, 34% реагируют нейтрально, еще 28% уверены, что заниматься летом - отличная идея.

Опрос проводился среди более 1 200 родителей из городов-миллионников. 

