В Кишиневе бывший судья Апелляционной палаты обнаружен мертвым

Бывшего судью Апелляционной палаты Кишинева Михаила Диакону обнаружили мертвым. Об этом сообщило молдавское издание Pulsmedia.md.

Отмечается, что тело Диакону было найдено под одним из мостов города.

По данным издания, ранее Диакону не прошел проверку на неподкупность, организованную властями судьям и прокурорам, а позднее ему предъявили обвинение за торговлю влиянием. Предварительно, речь идет о суициде.