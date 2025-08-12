Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 6 управляемых авиабомб и 179 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за минувшие сутки 6 управляемых авиабомб и 179 беспилотников самолетного типа противника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 76 676 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 546 танков и других боевых бронемашин, 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 426 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 561 единица специальной военной автомобильной техники.