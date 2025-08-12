Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 августа 2025 / 10:34
11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 19:46
Политика
Риттер считает Зеленского инструментом в руках США
12 августа 2025 / 14:30
Риттер считает Зеленского инструментом в руках США
© Елена Афонина/ ТАСС

Владимир Зеленский является инструментом в руках США, которые и решат, целесообразно ли звать его на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов международного "Клуба народного единства" (МКНЕ), экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер в беседе с ТАСС.

"У Зеленского нет права голоса в этом вопросе. Он инструмент Соединенных Штатов", - отметил эксперт. Он считает, что роль Зеленского "чисто политическая", а решения по урегулированию конфликта будут принимать президенты РФ и США.

Риттер также указал, что возможное присутствие Зеленского на встрече Путина и Трампа зависит от того, считает ли Вашингтон, что это "имеет дипломатическую ценность". "Это расчеты, которые должны сделать США. Это дипломатическая игра", - добавил он.

Вместе с тем Риттер обратил внимание, что сегодня "Россия - это не Россия 1990-х годов" и ее руководство "сделает то, что необходимо для благополучия России", США следует это учитывать.

