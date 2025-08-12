Число граждан Киргизии в реестре контролируемых лиц РФ сократилось на 20 тыс.

Число граждан Киргизии, внесенных в реестр контролируемых лиц из-за нарушений миграционного законодательства РФ, за последнее время сократилось со 113 до 91 тыс. На это обратил внимание представитель киргизского МИД Алмазбек Байбосов при общении с журналистами.

"В реестре контролируемых лиц после вступления в силу закона были 70 тысяч человек, в начале июля их численность достигла 113 тысяч человек. На сегодняшний день в этом списке находится 91 тысяч человек", - указал он.

Вместе с тем, согласно данным Байбосова, в так называемый черный список лиц, которым закрыт въезд на территорию РФ, внесены 84 тыс. киргизских граждан. По его словам, благодаря усилиям правительства республики, консультативной работе МИД легализовали свой статус в России порядка 10 тыс. человек.

Россия остается основной страной, в которую направляются на заработки граждане Киргизии. В первом квартале 2025 года на миграционном учете в РФ состояли 352 тыс. граждан страны.