12 августа 2025 / 10:34
11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 19:46
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Экспансия НАТО / Многополярный мир
Безопасность
Экс-генсек НАТО: рост военных расходов до 5 % ВВП будет болезненным
12 августа 2025 / 14:58
Экс-генсек НАТО: рост военных расходов до 5 % ВВП будет болезненным
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Экс-генсек НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон высказал мнение, что наращивание военных расходов до 5% ВВП станет болезненным процессом для некоторых европейских государств - членов альянса, включая Великобританию.

"Это будет болезненно и сложно, и политикам потребуется четко определить, в чем состоят реальные опасности и риски", - сказал он газете Politico. В 1997-1999 годах Робертсон занимал также пост главы оборонного ведомства Соединенного Королевства.

По его словам, британская общественность "не знает", что у страны нет комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а "если бы знали, то это могло бы изменить мнение" в сторону необходимости увеличения ассигнований на военные нужды. Он призвал власти к более честному диалогу с избирателями в преддверии крупного наращивания оборонных расходов.

Великобритания выделяет на оборону 2,3% ВВП. Некоторое время назад Лондон объявил о намерении довести военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году. Вместе с тем британский премьер Кир Стармер обозначил в качестве конечной цели повышение оборонных трат до 3% ВВП в парламенте следующего созыва, выборы которого пройдут не позднее августа 2029 года.

Целевой порог военных расходов НАТО в 2% ВВП был согласован на саммите организации в Великобритании в 2014 году, он должен был быть достигнут в течение десятилетия. В 2024 году около двух третей стран блока - 22 из 32 - довели военные расходы до 2% ВВП. На июньском саммите НАТО в Гааге было приняло решение увеличить военные траты европейских государств до 5% ВВП к 2034 году. 

