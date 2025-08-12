Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
12 августа 2025 / 10:34
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных
12 августа 2025 / 15:14
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки составили более 1 415 военнослужащих на всех направлениях специальной военной операции. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника превысили 175 человек на харьковском направлении в зоне ответственности подразделений группировки "Север". Свыше 265 - в зоне ответственности "Южной" группировки, до 215 - в зоне "Запада", более 365 - "Центра", свыше 270 - "Востока", более 125 - "Днепра", указали в МО РФ.

