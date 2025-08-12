Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки составили более 1 415 военнослужащих на всех направлениях специальной военной операции. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника превысили 175 человек на харьковском направлении в зоне ответственности подразделений группировки "Север". Свыше 265 - в зоне ответственности "Южной" группировки, до 215 - в зоне "Запада", более 365 - "Центра", свыше 270 - "Востока", более 125 - "Днепра", указали в МО РФ.