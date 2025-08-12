В России предложили ввести базовый доход для граждан

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил установить в России базовый доход - универсальную выплату гражданам. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной анализу ситуации с зарплатой и пенсиями россиян.

"Наша партия давно говорила о базовом доходе. В этом нет ничего плохого. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности и ресурсы? Безусловно, есть", - отметил Бабаков.

Он указал, что достичь базового дохода можно, кардинально изменив кредитно-денежную политику в России, так как "нельзя обеспечивать технологический суверенитет дешевой оплатой труда".

"Формируя новую экономическую политику, мы начинаем с цели и говорим, что целью должно стать, в первую очередь, качество жизни. Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное, - социальная защищенность", - подчеркнул депутат.

Концепция безусловного базового дохода подразумевает регулярные денежные выплаты, предоставляемые государством гражданам вне зависимости от их занятости, уровня дохода и социального положения.