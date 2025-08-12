Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября

12 августа 2025 / 10:34
12 августа 2025 / 10:34
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив

11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным

11 августа 2025 / 19:46
11 августа 2025 / 19:46
Политика
Китай объявил о разрыве контактов с президентом Чехии
12 августа 2025 / 15:43
Китай объявил о разрыве контактов с президентом Чехии
© Thomas Kronsteiner/ Getty Images/ТАСС

Власти Китая объявили о разрыве контактов с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с далай-ламой XIV, которая нанесла ущерб суверенитету КНР. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Несмотря на представления, которые мы не раз делали чешской стороне, а также решительный протест Пекина, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств чешских властей перед китайским правительством, нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР, - указал он, комментируя поездку чешского лидера.

По словам дипломата, в связи с провокационными действиями Петра Павела Китай принял решение не поддерживать с ним никаких контактов. Пекин в очередной раз официально выразил Праге категорическое недовольство, добавил он.

В тибетском буддизме школы гелугпа далай-лама считается перерождением бодхисаттвы Авалокитешвары - божества сострадания. Процесс передачи от умершего далай-ламы некоему ребенку продолжается несколько лет и сопровождается рядом верификационных обрядов, которые совершаются под надзором авторитетных лам.

Нынешний далай-лама XIV с 1959 года, когда он покинул Тибет после поражения антикитайского восстания, живет в Индии. Он воспринимается в Китае как "сепаратист, несущий угрозу единству нации".

