Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с главой Национального банка Романом Головченко отметил, что в банках страны не должно быть "лишних" денег, передает агентство БелТА.

Как отмечается, обсуждался в том числе вопрос увеличения суммарной прибыли банков, что может расцениваться, с одной стороны, как позитивный показатель, при этом с другой - есть опасения касательно возникновения дисбаланса и оттягивания банками денег из экономики. В этой связи в качестве одной из мер на уровне государства принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять их на финансирование экономики.

"Это очень важно. В банках не должно быть "лишних" денег. И прибыль - все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. По большей части это так. В этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики", - указал Лукашенко.