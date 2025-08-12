Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 августа 2025 / 10:34
/ Россия / Безопасность / Антитеррор / Подрывная деятельность против России
Безопасность
В России с начала 2025 года предотвратили 172 теракта
12 августа 2025 / 16:14
В России с начала 2025 года предотвратили 172 теракта
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Правоохранительные органы с начала текущего года предотвратили в России 172 теракта, включая 9 нападений на образовательные организации. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания НАК.

"В 2025 году произошел значительный рост числа преступлений террористического характера, связанных, в первую очередь, с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранителями предупреждено 172 подобных теракта", - указал он. Бортников отметил, что большинство исполнителей - лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.

"Наиболее подверженными вовлечению в террористическую деятельность являются молодые люди, доля которых в общем числе задержанных достигла 65%. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества совершенных терактов несовершеннолетними", - констатировал он.

