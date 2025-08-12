Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном Зеленский заявил, что не будет признавать итоги саммита на Аляске
Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
12 августа 2025 / 10:34
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Политика
Политика
Орбан отметил, что лидеры ЕС выглядят жалкими на фоне Путина и Трампа
12 августа 2025 / 16:33
Орбан отметил, что лидеры ЕС выглядят жалкими на фоне Путина и Трампа
© AP Photo/ Markus Schreiber/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что лидеры ЕС выглядят жалкими на фоне президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поэтому им пора взять в свои руки инициативу по урегулированию конфликта на Украине.

Комментируя заявление стран сообщества в преддверии встречи Путина и Трампа, намеченной на 15 августа, Орбан указал, что украинский конфликт - "это европейская проблема, которая должна быть решена Европой, но она ничего для этого не делает". Вместо этого лидеры ЕС пытаются только давать советы, когда "два сильных человека - американский и российский президенты - садятся за стол переговоров", и на их фоне европейцы выглядят "жалкими и слабыми", отметил премьер в интервью венгерскому телевидению.

"Этот конфликт происходит на нашем заднем дворе. Европе необходимо проснуться и взять инициативу в свои руки", - акцентировал политик, объясняя, почему он не стал присоединиться к общему заявлению лидеров объединения. Европейцам "нужен саммит Россия - Евросоюз, а не комментарии к российско-американскому саммиту", подчеркнул он.

Вместе с тем Орбан заявил, что была еще одна причина, по которой он вновь дистанцировался от единой позиции ЕС. Лидеры сообщества в своем заявлении поддержали намерение Украины войти в состав ЕС, а граждане Венгрии на недавнем референдуме выступили против этого. "Венгерский народ заявил, что не хочет быть в Евросоюзе вместе с Украиной и поэтому не поддерживает ее присоединение", - добавил он.

Кроме того, говоря о своих ожиданиях от предстоящего саммита РФ и США, глава венгерского правительства выразил уверенность в том, что эта встреча существенно снизит риск возникновения новой мировой войны. 

