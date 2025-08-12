Швейцария расширила санкции против России

Швейцария расширила санкционные списки против России, частично присоединившись к 18-му пакету санкций Евросоюза. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба правительства страны.

Так, в перечень внесены 14 физических лиц и 41 юридическое, а также 105 гражданских судов из третьих стран. Вместе с тем в отношении 26 компаний были применены более строгие ограничения экспортного контроля. В список также включены отдельные компании из Китая, Сингапура, Индии, Турции, и Объединенных Арабских Эмиратов.

Меры вступают в силу 12 августа в 23:00.

Кроме того, Швейцария приняла решение присоединиться к инициативе ЕС по снижению потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Эта мера вступает в силу 3 сентября текущего года.