Польша после концерта Коржа депортирует 63 украинцев и белорусов

Польша депортирует из страны 63 граждан Украины и Белоруссии после беспорядков на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве на прошлой неделе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"В отношении 63 человек были возбуждены процессы о высылке из страны - и они должны будут покинуть страну, добровольно или принудительно, если не уедут добровольно", - сказал он перед заседанием правительства, передает телеканал TVP Info. Туск отметил, что среди 63 депортируемых 57 украинцев и 6 белорусов.

Концерт Коржа состоялся 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, на нем присутствовали порядка 60 тыс. зрителей. Непосредственно перед началом выступления на стадионе произошли беспорядки - часть зрителей пытались прорваться ближе к сцене, также имели место случаи использования пиротехники и стычки с охраной. По итогам концерта местная полиция задержала 109 человек.