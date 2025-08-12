NBC: Трамп проведет разговор с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа

Президент США Дональд Трамп планирует провести 13 августа разговор по телефону с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в преддверии встречи на Аляске с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом информировал телеканал NBC News.

Предполагается, что звонок Трампа состоится после переговоров Зеленского с представителями стран Европы. Вместе с американским лидером в разговоре будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По данным телеканала, после, вероятно, пройдет еще один раунд переговоров Зеленского и представителей коалиции поддерживающих Киев стран, в число которых, помимо ряда государств ЕС, входят Великобритания и Канада.

В минувшую пятницу Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.