В Тверской области матерям-героиням будут выделять субсидии на покупку жилья

В Тверской области будут предоставлять субсидии из регионального бюджета на улучшение жилищных условий многодетным матерям, удостоенным звания "Мать-героиня". Об этом информировали в пресс-службе регионального правительства.

В ходе заседания правительства Тверской области во вторник под руководством губернатора Игоря Рудени был утвержден порядок предоставления субсидии.

"Региональная поддержка будет предоставляться на покупку жилых помещений на территории Тверской области, в том числе допускается возможность приобретения на вторичном рынке. Это может быть квартира, индивидуальный жилой дом или дом блокированной застройки" - говорится в сообщении.

Уточняется, что жилье обязательно оформляется в совместную собственность супругов. При этом важно, чтобы жилье состояло на кадастровом учете, а его пригодность для проживания оценивалась профильной комиссией.