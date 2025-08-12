Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Эрдоган выразил готовность Турции принять саммит по Украине
12 августа 2025 / 18:00
Эрдоган выразил готовность Турции принять саммит по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре по телефону с Владимиром Зеленским о готовности своей страны принять у себя саммит по Украине. Об этом информировала администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

"Турция готова принять у себя саммит лидеров, создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к встрече в верхах", - указал президент.

Уточняется, что Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по просьбе украинской стороны. В ходе общения он обратил внимание, что прогресс, достигнутый в ходе прямых переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле, имеет большое значение, и выразил надежду, что во время следующих раундов переговоров будут достигнуты значимые результаты в вопросе прекращения огня на пути к прочному миру.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны согласовали обмены не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов.

