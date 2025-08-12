Президент назвал устойчивую ситуацию с бюджетом в России

Ситуация с федеральным бюджетом России устойчивая. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-июль выросли на 14% год к году, составив 14,8 трлн рублей", - отметил глава государства.

Вместе с тем, по его словам, рост так называемых оборотных налогов за январь-июль составил 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "В том числе, рост НДС составил 6,9%", - указал Путин, передав слово министру экономики Антону Силуанову.