Президент назвал устойчивую ситуацию с бюджетом в России

Экономика
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Ситуация с федеральным бюджетом России устойчивая. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-июль выросли на 14% год к году, составив 14,8 трлн рублей", - отметил глава государства.
Вместе с тем, по его словам, рост так называемых оборотных налогов за январь-июль составил 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "В том числе, рост НДС составил 6,9%", - указал Путин, передав слово министру экономики Антону Силуанову.
