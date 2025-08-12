В Башкирии в результате удара молнии погибли семь лошадей

Молния ударила в табун лошадей, которые паслись вблизи линии электропередач в Баймакском районе Башкирии. Погибли семь животных, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.

"В селе 1-е Туркменово Баймакского района из-за удара молнии погибло 7 голов лошадей, принадлежащих жителю этого села. Лошади находились вблизи линий электропередач", - говорится в сообщении.