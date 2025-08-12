Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября
Общество
В Башкирии в результате удара молнии погибли семь лошадей
12 августа 2025 / 18:40
© Mihai Simoni/Shutterstock/ТАСС
Молния ударила в табун лошадей, которые паслись вблизи линии электропередач в Баймакском районе Башкирии. Погибли семь животных, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.
"В селе 1-е Туркменово Баймакского района из-за удара молнии погибло 7 голов лошадей, принадлежащих жителю этого села. Лошади находились вблизи линий электропередач", - говорится в сообщении.
