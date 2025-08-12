В Чехии заявили, что встреча Павела с далай-ламой носила частный характер

Встреча президента Чехии Петра Павела с далай-ламой, после которой Китай объявил о разрыве всех контактов с чешским лидером, носила исключительно частный характер. Соответствующее сообщение разместила администрация президента Чехии в соцсети X.

"Встреча президента республики с далай-ламой носила исключительно частный характер. На президентском уровне между Чехией и Китаем сегодня не осуществляются никакие прямые контакты. Речь не идет о шаге со стороны Китая, который бы менял существующее положение", - следует из сообщения.

Вместе с тем новостной портал Novinky привел слова главы МИД Чехии Яна Липавского: "От имени чешской дипломатии могу повторить, что речь шла об исключительно частном посещении господина президента. Он посетил далай-ламу, чтобы лично поздравить его со знаменательным юбилеем. Китайская сторона к этому посещению и должна была бы подходить таким образом".

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайские власти отказываются поддерживать какие-либо контакты с президентом Чехии из-за его встречи с далай-ламой, которая нанесла ущерб суверенитету Китая.

Павел 27 июля встретился в Индии с далай-ламой. Он поздравил лидера последователей тибетского буддизма с 90-летним юбилеем.