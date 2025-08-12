Путин: инфляция к концу года может снизиться до 6-7%, ниже прогнозов

Инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% при мартовских показателях в 10,3%. К концу года динамика цен может достичь 6-7% - ниже прогнозных значений, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня - уже 9,4%, а, по итогам июля, это уже было 8,8%", - подчеркнул он.

"К концу года динамика потребительских цен уже может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - отметил глава государства.