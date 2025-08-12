Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 августа 2025 / 22:05
12 августа 2025 / 10:34
Политика
Захарова: Зеленский все еще отказывается забирать 1 тыс. украинских пленных
12 августа 2025 / 19:28
Захарова: Зеленский все еще отказывается забирать 1 тыс. украинских пленных
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Владимир Зеленский по-прежнему отказывается забирать украинских военнопленных из опубликованного списка в 1 тыс. фамилий. На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы в курсе, что Зеленский все еще отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто и нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны", - указала дипломат в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Киеву не нужны были тела погибших украинцев, которые забрали только под давлением мировой общественности. "Теперь не забирают живых. Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться. Киевскорежимный агитпром молчит, осознавая, что их потом кинут в мясной штурм и не заберут ни живыми, ни мертвыми", - подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Киев лишь выборочно забирает предлагаемых РФ на обмен пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже насчитывается 1 тыс. таких "отказников".

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны согласовали обмены не только военных, но и гражданских лиц. Москва предложила Киеву создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Вместе с тем РФ предложила украинской стороне передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. 

