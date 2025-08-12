Россия не хочет, чтобы соседние страны размещали ядерные боеголовки у нее "под забором". От этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов во время пресс-конференции в ТАСС.

"Мы точно так же, как и американцы, хотим жить мирной жизнью. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы к нам не приходили с ядерными боеголовками и не устанавливали их под нашим забором, чтобы завтра на нас напасть", - подчеркнул он.

Алаудинов принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению с 12 по 15 августа медиафорума "Клуба народного единства" с членом независимого наблюдательного совета медиаэкспертов международного "Клуба народного единства" (МКНЕ), экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скоттом Риттером "Битва за правду".

Вместе с тем Алаудинов отметил, что для него нет ни одного государства, которое было бы важнее, чем Россия, а для Риттера это его родина - США.